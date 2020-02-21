Аваков: поліція готує підозри шести учасників протестів у Нових Санжарах

Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Арсен Аваков повідомив, що 20 лютого поліція затримала 24 осіб, крім одного

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що поліція буде звертатися до суду з вимогою обрати запобіжний захід у вигляді арешту для шести учасників протестів у Нових Санжарах. Про це він повідомив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає РБК-Україна.

За його словами, 20 лютого поліція затримала 24 осіб, крім одного.

"Вчора затримали 24 людини. Потім відпустили всіх, крім одного. Тому що достатні підстави з'являться пізніше, коли будуть документарні підтвердження. Крім одного, хто розігнав "Ниву" і направив на лад нацгвардійців. Він затриманий за 208 статті ККУ. Ще шість отримають від нас у найближчу добу підозри з вимогою з пропозицією суду прямого арешту", - заявив міністр.

За його словами, поліція вимагатиме суд заарештувати учасників акції, які кидали каміння в правоохоронців.

Нагадаємо, 20 лютого в селищі Нові Санжари Полтавської області місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями і блокували дорогу до медичного центру.

Крім того, під час протесту в Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців і один цивільний. Під час прибуття колони автобусів з евакуйованими з Уханя українцями місцеві жителі почали закидати їх і правоохоронців камінням.