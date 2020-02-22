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Затриманому у Нових Санжарах обрали запобіжний захід

Новини » Суспільство     22.02.2020 - 15:10
Затриманому у Нових Санжарах обрали запобіжний захід
Фото: протести у Нових Санжарах (РБК-Україна)

Чоловік намагався скоїти наїзд автомобілем на правоохоронців

Октябрський районний суд Полтави обрав запобіжний захід затриманому під час сутичок у Нових Санжарах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання в Facebook.

Так, суддя ухвалив рішення щодо обрання запобіжного заходу чоловіку, який автомобілем намагався здійснити наїзд на військовослужбовців Національної гвардії, у вигляді нічного домашнього арешту до 20 квітня 2020 року.

Сторона обвинувачення наполягала на арешті підозрюваного, однак адвокати стверджували, що такий запобіжний захід є безпідставним. Ухвалу суду можуть оскаржити упродовж 5 днів.

Нагадаємо, раніше радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко заявляв, що обвинувачення проситиме суд обрати підозрюваному у наїзді автомобілем на правоохоронців запобіжний захід у вигляді арешту. Чоловік обвинувачується за 345 статтею Кримінального кодексу України.

Як писало РБК-Україна, у четвер, 20 лютого, в селищі Нові Санжари місцеві жителі протестували проти розміщення в медичному закладі евакуйованих з Уханя. Протестувальники влаштовували сутички з правоохоронцями та блокували дорогу до медичного центру. В результаті сутичок у Нових Санжарах постраждали 9 правоохоронців та один цивільний.

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