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Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників

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Демонстранти намагалися проникнути в термінал аеропорту

Поліція Гонконгу застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів, які намагалися проникнути в термінал аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, сльозогінний газ було застосовано проти демонстрантів у районі Коулун в Монг Коке під час того, як вони намагалися потрапити в аеропорт.

Раніше повідомлялося, що учасники акції протесту планують знову заблокувати роботу аеропорту в Гонконзі. За повідомленням поліції, демонстранти хотіли потрапити на територію терміналу як звичайні пасажири, з-за чого були посилені заходи безпеки.

Нагадаємо, 6 вересня в Гонконзі знову спалахнули протистояння між демонстрантами і поліцією. Для розгону учасників акції протесту правоохоронці застосували пістолети з гумовими кулями.

Акції протесту в Гонконзі проходять з середини серпня. Серед вимог демонстрантів - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

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