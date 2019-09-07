Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались проникнуть в терминал аэропорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, слезоточивый газ был применен против демонстрантов в районе Коулун в Монг Коке во время того, как они пытались попасть в аэропорт.

Ранее сообщалось, что участники акции протеста планируют вновь заблокировать работу аэропорта в Гонконге. По сообщению полиции, демонстранты хотели попасть на территорию терминала как обычные пассажиры, из-за чего были усилены меры безопасности.

Напомним, 6 сентября в Гонконге вновь вспыхнули противостояния между демонстрантами и полицией. Для разгона участников акции протеста правоохранители применили пистолеты с резиновыми пулями.

Акции протеста в Гонконге проходят с середины августа. Среди требований демонстрантов - окончательная отмена планов по изменению законодательства об экстрадиции и проведение независимого расследования применения полицией силы против демонстрантов во время предыдущих собраний.



