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Поліція Гонконгу відкрила вогонь по демонстрантах

Новини » Надзвичайні події    06.09.2019 - 16:57
Поліція Гонконгу відкрила вогонь по демонстрантах
Фото: протест в Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Поліцейські стріляли гумовими кулями

Поліція Гонконгу застосувала зброю у спробі розігнати антиурядових демонстрантів. Про це повідомляє Sky News.

Повідомляється, поліцейські стріляли з пістолетів з гумовими кулями. Сотні демонстрантів, які зібралися біля станції "Принца Едуарда" у Монг Коке, сховалися за парасолями і барикадами, побудованими з вуличних огорож.

Нагадаємо, в Гонконгу проходять антиурядові акції протесту. Серед вимог протестувальників - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

РБК-Україна писало, що 25 серпня поліція Гонконгу вперше застосувала водомети проти протестувальників в районі Цуен Ван, щоб звільнити дорогу від демонстрантів, які побудували на ній барикади. Також співробітники поліції розпилили сльозогінний газ.

4 вересня лідер Гонконгу Керрі Лам скасувала поправку законопроекту про екстрадицію, яка спричинила масові протести. Керрі Лам оголосила про відкликання законопроекту публічно. Протестувальники сприйняли цю інформацію вельми скептично.

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