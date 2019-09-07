ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Гонконзі знову планують заблокувати роботу аеропорту

Новини » В світі    07.09.2019 - 12:14
У Гонконзі знову планують заблокувати роботу аеропорту
Фото: протест в Гонконзі (twitter.com/timmysung)

Демонстранти планують проникнути в термінал аеропорту пасажири

В Гонконзі антиурядові демонстранти планують нову акцію, метою якої буде порушення роботи міжнародного аеропорту Чек Лап Кок. Про це передає South China Morning Post.

За повідомленнями поліції, демонстранти планують проникнути в термінал аеропорту як звичайні пасажири, пред'явивши квиток на рейс. При цьому вони не будуть одягати чорні маски і майки.

"Адміністрації аеропорту відомо про заклики до спроб перекрити рух транспорту в аеропорт 7 вересня", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що швидкісний потяг, що курсує в аеропорт з центру міста, проїжджає маршрут без проміжних зупинок. Він не буде зупинятися на станціях Kowloon і Tsing Yi, також закрита станція Asia World Expo, розташована поруч з аеропортом. Такі заходи вжито у цілях безпеки.

Пасажирам рекомендується стежити за ситуацією на дорогах, розкладом рейсів.

Нагадаємо, вчора в Гонконзі пройшли чергові зіткнення між демонстрантами і поліцією. Правоохоронці застосували зброю, зокрема, пістолети з гумовими кулями.

Нагадаємо, в Гонконгу проходять антиурядові акції протесту. Серед вимог протестувальників - остаточне скасування планів щодо зміни законодавства про екстрадицію та проведення незалежного розслідування застосування поліцією сили проти демонстрантів під час попередніх зборів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в середині серпня в результаті протестів аеропорт Гонконгу скасував всі авіарейси.

Меркель закликає Пекін до мирного врегулювання кризи у Гонконзі У Гонконзі понад 30 осіб постраждали в ході протестів
Новини України протестГонконгаэропорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся