Поліція Гонконгу застосувала проти протестувальників сльозогінний газ

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Під час сутички декілька правоохоронців отримали поранення

У Гонконзі під час акції протесту працівники правоохоронних органів застосували проти протестувальників сльозогінний газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, в парку в центрі міста зібралось близько тисячі протестувальників. Попри заборону поліції, демонстранти вийшли також на найближчі вулиці. Деякі з них почали будувати барикади, викопували бруківку та пошкодили світлофор.

Поліція переслідувала мітингарів та застосовувала проти них сльозогінний газ. Декілька протестувальників були затримані. Своєю чергою, демонстранти нападали на правоохоронців та побили кількох з них. Поранення дістали щонайменше двоє поліцейських.

Нагадаємо, в Гонконзі в ході акцій протесту 25 грудня поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Протестуючі вийшли на вулиці Гонконгу і знову зібралися біля торгових центрів в день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використовувала сльозогінний газ і перцевий спрей.

В Гонконзі тисячі людей взяли участь у протестах проти закону про екстрадицію на материковий Китай: відбулися зіткнення з поліцією, розгром мережі кав'ярень Starbucks і закладів харчування Maxim's Caterer. Близько 100 демонстрантів розгромили мережа кав'ярень Starbucks і Maxim's Caterers.