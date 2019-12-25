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У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів

Новини » Надзвичайні події     25.12.2019 - 20:02
У Гонконзі поліція застосувала сльозогінний газ під час протестів
Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

Близько 25 осіб було госпіталізовано з травмами

У Гонконзі в ході акцій протесту в середу, 25 грудня, поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Про це повідомляє South China Morning Post.

Повідомляється, що учасники протесту вийшли на вулиці Гонконгу і знову зібралися біля торгових центрів в день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використовувала сльозогінний газ і перцевий спрей.

Крім того, були зафіксовані арешти протестувальників. Місцеві медичні служби повідомили, що близько 25 осіб були госпіталізовані з травмами, які отримали під час протистоянь, протягом вівторка ї ранку середи.

Нагадаємо, в Гонконзі тисячі людей взяли участь в протестах проти закону про екстрадицію на материковий Китай: відбулися зіткнення з поліцією, розгром мережі кав'ярень Starbucks і закладів харчування Maxim's Caterer. Близько 100 демонстрантів розгромили мережа кав'ярень Starbucks і Maxim's Caterers.
Багато демонстрантів в переддень Різдва були одягнені в маски і носили роги північного оленя на голові, протестуючи в торгових центрах і туристичному районі. Вони скандували гасла: "Відродити Гонконг!", "Революція нашого часу!" і "Незалежність Гонконгу!".

Заклади Maxim's Caterers стали об'єктів гніву демонстрантів, після того, як дочка засновника компанії, яка володіє місцевою франшизою, засудила протестуючих в Раді ООН з прав людини в Женеві.

У Гонконзі протестувальники розгромили кав'ярні Starbucks і ресторани Maxim's Caterer У Гонконзі відбулися нові зіткнення силовиків і демонстрантів
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