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Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ

Новости » Происшествия     19.01.2020 - 14:41
Полиция Гонконга применила против протестующих слезоточивый газ
Фото: протесты в Гонконге (twitter.com)

Во время столкновения несколько правоохранителей получили ранения

В Гонконге во время акции протеста сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщается, в парке в центре города собралось около тысячи протестующих. Несмотря на запрет полиции, демонстранты вышли также на ближайшие улицы. Некоторые из них начали строить баррикады, выкапывали брусчатку и повредили светофор.

Полиция преследовала протестующих и применяла против них слезоточивый газ. Несколько протестующих были задержаны. В свою очередь, демонстранты нападали на правоохранителей и избили нескольких из них. Ранения получили как минимум двое полицейских.

Напомним, в Гонконге в ходе акций протеста 25 декабря полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие вышли на улицы Гонконга и снова собрались возле торговых центров в день празднования Рождества. Полиция во время столкновения использовала слезоточивый газ и перцовый спрей.

В Гонконге тысячи людей приняли участие в протестах против закона об экстрадиции на материковый Китай: произошли столкновения с полицией, разгром сети кофеен Starbucks и заведений питания Maxim's Caterer. Около 100 демонстрантов разгромили сеть кофеен Starbucks и Maxim's Caterers.

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