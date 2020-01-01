У Гонконзі затримали близько 400 осіб в ході новорічних протестів

Фото: протести в Гонконзі (twitter.com)

В акції взяли участь більше мільйона людей

В ході новорічного антиурядового мітингу в Гонконзі співробітники правоохоронних органів затримали близько 400 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство France Presse.

За даними поліції, всі затримані звинувачуються в незаконних зборах і володінні зброєю.

За інформацією агенства, всього в першій демонстрації 2020 року в Гонконзі взяли участь понад одного мільйона чоловік.

Нагадаємо, 31 грудня поліція Гонконгу застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Радикали в масках з числа молоді зібралися в районі Монг Кок в материковій частині міста. Вони зайняли проїжджу частину, намагалися зводити барикади, розбивали світлофори.

Крім того, в Гонконзі в ході акцій протесту 25 грудня поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Протестуючі вийшли на вулиці Гонконгу і знову зібралися біля торгових центрів в день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використовувала сльозогінний газ і перцевий спрей.

В Гонконзі тисячі людей взяли участь у протестах проти закону про екстрадицію на материковий Китай: відбулися зіткнення з поліцією, розгром мережі кав'ярень Starbucks і закладів харчування Maxim's Caterer. Близько 100 демонстрантів розгромили мережа кав'ярень Starbucks і Maxim's Caterers.