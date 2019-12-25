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У Гонконзі протестувальники розгромили кав'ярні Starbucks і ресторани Maxim's Caterer

Новини » В світі     25.12.2019 - 04:19
У Гонконзі протестувальники розгромили кав'ярні Starbucks і ресторани Maxim's Caterer
Фото: протести в Гонконгу (twitter.com)

Багато демонстрантів у переддень Різдва були одягнені в маски і носили роги північного оленя на голові,

В Гонконзі тисячі людей взяли участь у протестах проти закону про екстрадицію на материковий Китай: відбулися зіткнення з поліцією, розгром мережі кав'ярень Starbucks і закладів харчування Maxim's Caterer. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Близько 100 демонстрантів розгромили мережу кав'ярень Starbucks і Maxim's Caterers.

Багато демонстрантів в переддень Різдва були одягнені в маски і носили роги північного оленя на голові, протестуючи в торгових центрах та туристичному районі. Вони скандували гасла: "Відродити Гонконг!", "Революція нашого часу!" і "Незалежність Гонконгу!".

Заклади Maxim's Caterers стали об'єктами гніву демонстрантів, після того, як дочка засновника компанії, яка володіє місцевої франшизою, засудила протестувальників в Раді ООН з прав людини в Женеві.

Нагадаємо, в Гонконзі вже шість місяців тривають антиурядові демонстрації проти втручання Китаю у справи в колишній британській колонії, яка отримала автономний статус після повернення до китайського правління в 1997 році.

Як повідомляло РБК-Україна, 8 грудня в Гонконзі під час нальоту силовиків перед акцією протесту, затримали 11 демонстрантів.

Також повідомлялося, що в листопаді поліція Гонконгу штурмувала університет з протестуючими студентами. Штурм університету, в якому перебували 200 студентів, тривав цілу ніч.

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