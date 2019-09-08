ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція Німеччини припинила роботу в Афганістані після теракту

Новини » Суспільство    08.09.2019 - 20:51
Поліція Німеччини припинила роботу в Афганістані після теракту
Фото (twitter.com/bpol_by)

Також роботу в Афганістані призупинило Німецьке товариство міжнародного співробітництва

Федеральна поліція Німеччини та Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) призупинили роботу в Афганістані після теракту в Кабулі. Про це повідомило видання Spiegel Online.

Повідомляється, що поліція та GIZ перевели більшу частину своїх співробітників за межі Афганістану або на базу в місті Мазарі-Шаріф на півночі країни, де більш безпечно. У Кабулі залишилися лише кілька людей, які розміщені на військовій базі в аеропорту столиці. Реалізація німецьких проектів припинена.

В районі, де стався теракт, розташовані офіси поліції Німеччини та GIZ. Вони не отримали ушкоджень, але більше не вважаються безпечними. Німецькі співробітники вчасно змогли сховатися і під час атаки не постраждали, проте згоріло кілька джипів, що належать їм.

"В даний час відбувається оцінка ситуації і можливостей продовження успішної співпраці з афганськими органами безпеки", - зазначили в МВС ФРН.

Нагадаємо, в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей. Зокрема, Число жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб.

Трамп скасував переговори з "Талібаном" через теракт у Кабулі Голова бундестагу застеріг від саботажу "Північного потоку-2"
Новини України ГерманияАфганистанКабулТеракт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся