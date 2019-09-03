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Число жертв теракту в Афганістані зросло

Новини » Надзвичайні події    03.09.2019 - 10:48
Число жертв теракту в Афганістані зросло
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті вибуху поранення отримали щонайменше 119 чоловік

Кількість жертв, загиблих в результаті вибуху в столиці Афганістану Кабулі, зросла до 16 осіб. Про це повідомила уряд Афганістану, передає "Radio Liberty".

За повідомленням міністерства внутрішніх справ Афганістану в результаті вибуху щонайменше 119 чоловік одержали поранення.

"Як мінімум 119 осіб були поранені в результаті вчорашньої атаки. Вибух був викликаний трактором, заповненим вибухівкою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 вибухи сталися в районі "Грін-Віллідж", де розташований великий комплекс, який використовується співробітниками міжнародних організацій.

Відповідальність за теракт взяли таліби. За словами глави угрупування Забіхулли Муджахида, атака була спрямована проти іноземних сил. Повідомляється, що вибух стався в результаті підриву себе смертником.

Вибух стався під час виступу на телебаченні спеціального посланникам США з питань миру в Афганістані Залмайа Халілзада. Під час виступу Халілзад представив план угоди, згідно з яким у найближчі місяці з Афганістану буде виведено майже 5 тис. американських військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Афганістані 19 серпня під час святкування 100-річчя незалежності країни сталися кілька вибухів. В результаті теракту поранення отримали десятки людей.

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