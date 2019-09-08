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Полиция Германии приостановила работу в Афганистане после теракта

Новости » Общество    08.09.2019 - 20:51
Полиция Германии приостановила работу в Афганистане после теракта
Фото (twitter.com/bpol_by)

Также работу в Афганистане приостановило Немецкое общество международного сотрудничества

Федеральная полиция Германии и Немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) приостановили работу в Афганистане после теракта в Кабуле. Об этом сообщило издание Spiegel Online.

Сообщается, что полиция и GIZ перевели большую часть своих сотрудников за пределы Афганистана или на базу в городе Мазари-Шариф на севере страны, где более безопасно. В Кабуле остались лишь несколько человек, которые размещены на военной базе в аэропорту столицы. Реализация немецких проектов приостановлена.

В районе, где произошел теракт, расположены офисы полиции Германии и GIZ. Они не получили повреждений, но больше не считаются безопасными. Немецкие сотрудники своевременно смогли укрыться и во время атаки не пострадали, однако сгорело несколько джипов, принадлежащих им.

"В настоящее время происходит оценка ситуации и возможностей продолжения успешного сотрудничества с афганскими органами безопасности", - отметили в МВД ФРГ.

Напомним, в Афганистане 19 августа во время празднования 100-летия независимости страны произошли несколько взрывов. В результате теракта ранения получили десятки людей. В частности, Число жертв, погибших в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, выросло до 16 человек.

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