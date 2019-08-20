В Афганістані внаслідок низки вибухів поранено десятки людей

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19 серпня в Афганістані відзначали День незалежності

В Афганістані внаслідок низки вибухів на сході, що сталися в день 100-річчя незалежності країни 19 серпня, були поранені десятки людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За інформацією видання. в місті Джалалабаді, центрі провінції Нанґаргар, щонайменше 52 людини отримали поранення внаслідок десяти вибухів, що пролунали тоді, коли люди йшли на святкування, інші джерела говорять про 66 постраждалих.

Місцеві посадовці стверджують, що більшість людей зазнали лише незначних поранень, і після надання допомоги їх відпустили з лікарень.

Відповідальності за вибухи в Джалалабаді поки на себе ніхто не взяв. У провінції Нанґаргар активно діють як рух "Талібан", так і місцевий осередок терористичного угруповання "Ісламська держава".

Також повідомляється про принаймні шість поранених учасників святкувань через мінометний обстріл у Мехтарламі, центрі сусідньої провінції Лагман.

Нагадаємо, 17 серпня у результаті вибуху на святкуванні весілля в Кабулі (Афганістан) загинули 63 людини та ще понад 180 постраждали. Вибух стався в результаті підриву терориста-смертника, пізніше відповідальність за теракт взяло на себе ІДІЛ.