Полиция эвакуировала женщину и четверых детей с линии фронта в Запорожской области (видео)

Правоохранителям удалось уговорить женщину с четырьмя детьми эвакуироваться из Степногорска (Запорожская область) в более безопасный регион Украины. Семья проживала в населенном пункте под постоянными обстрелами оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.
"Эвакуационная группа вывезла семью из Степногорска. Семья жила на верхнем этаже многоквартирного дома, расположенного на окраине. Его жители неоднократно страдали от вражеских обстрелов, в их квартирах нет окон, дверей, балконов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после неоднократных уговоров полицейских семья собрала все необходимые вещи и решила уехать.
Полиция Запорожской области призывает жителей обстреливаемых врагом населенных пунктов эвакуироваться ради своей безопасности и безопасности своих детей.
Напомним, что стражам порядка удалось спасти семью с ребенком из Бахмута в Донецкой области. Они жили в подвале, поскольку оккупанты уничтожили их жилье.
В двух населенных пунктах Дергачевской общины Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.
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