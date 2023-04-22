Полиция эвакуировала женщину и четверых детей с линии фронта в Запорожской области (видео)

"Эвакуационная группа вывезла семью из Степногорска. Семья жила на верхнем этаже многоквартирного дома, расположенного на окраине. Его жители неоднократно страдали от вражеских обстрелов, в их квартирах нет окон, дверей, балконов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неоднократных уговоров полицейских семья собрала все необходимые вещи и решила уехать.

Полиция Запорожской области призывает жителей обстреливаемых врагом населенных пунктов эвакуироваться ради своей безопасности и безопасности своих детей.