RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Полиция эвакуировала женщину и четверых детей с линии фронта в Запорожской области (видео)

Фото: Полицейские (www.facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранителям удалось уговорить женщину с четырьмя детьми эвакуироваться из Степногорска (Запорожская область) в более безопасный регион Украины. Семья проживала в населенном пункте под постоянными обстрелами оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Эвакуационная группа вывезла семью из Степногорска. Семья жила на верхнем этаже многоквартирного дома, расположенного на окраине. Его жители неоднократно страдали от вражеских обстрелов, в их квартирах нет окон, дверей, балконов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после неоднократных уговоров полицейских семья собрала все необходимые вещи и решила уехать.

Полиция Запорожской области призывает жителей обстреливаемых врагом населенных пунктов эвакуироваться ради своей безопасности и безопасности своих детей.

Напомним, что стражам порядка удалось спасти семью с ребенком из Бахмута в Донецкой области. Они жили в подвале, поскольку оккупанты уничтожили их жилье.

В двух населенных пунктах Дергачевской общины Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияполицияЗапорожская областьВойна в Украине