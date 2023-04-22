Поліція евакуювала жінку та чотирьох дітей з лінії фронту у Запорізькій області (відео)

"Евакуаційна група вивезла родину зі Степногірська. Сім’я мешкала на верхньому поверсі багатоквартирного будинку, розташованого на околиці. Його мешканці неодноразово страждали від ворожих обстрілів, у їхніх квартирах немає вікон, дверей, балконів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після неодноразових вмовлянь поліцейських родина зібрала всі необхідні речі та вирішила їхати.

Поліція Запорізької області закликає жителів обстрілюваних ворогом населених пунктів евакуюватися задля власної безпеки та безпеки своїх дітей.