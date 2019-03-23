Поліція цілодобово охоронятиме всі окружні виборчкоми

Працівники поліції взяли під цілодобову охорону всі окружні виборчі комісії (ОВК), задля недопущення порушень під час виборів 2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомив глава Нацполіції Олександр Фацкевич, понад 400 правоохоронців залучені до цілодобової охорони майже двохсот окружних виборчкомів.

"Відсьогодні ми взяли під охорону всі окружні виборчі комісії - їх 199. Для забезпечення безпеки їх роботи по всій державі цілодобово залучені понад 400 працівників поліції", - заявив Фацкевич.

Зазначається, що поліція контролюватиме доставку бюлетенів до виборчих комісій та наступного тижня здійснюватиме охорону дільничних виборчих комісій, після доставки бюлетенів до них.

Нагадаємо, раніше у Центральній виборчій комісії розповіли, що єдиними ризиками на дільницях під час голосування на виборах 2019 є підкуп виборців та фальсифікації ззовні дільниці.

Раніше, заступник Центральної виборчої комісії Євген Радченко заявив, що на президентських виборах 2019 не буде відеоспостереження на виборчих дільницях.

Як писало РБК-Україна, в Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що для військовослужбовців ЗСУ в цілому по Україні було створено 93 виборчі дільниці для участі у виборах президента України.