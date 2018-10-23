У Києві на Печерську автокран протаранив кілька авто, є постраждалий

Фото: ДТП в Києві (РБК-Україна)

В результаті ДТП на бульварі Лесі Українки утворилася пробка

У Києві на бульварі Лесі Українки автокран протаранив близько десятка автомобілів, в результаті аварії є постраждалий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

В коментарі РБК-Україна речник столичної поліції Оксана Блищик підтвердила інформацію про одного потерпілого.

"Причина аварії встановлюється. Постраждав один чоловік, який отримав незначні травми", - повідомила вона.

Відзначимо, за даними Facebook-спільноти dtp.kiev.ua, автокран рухався зі спуску і протаранив близько десятка автомобілів. В результаті аварії рух перекрито повністю, і від станції метро "Печерська" в бік Бессарабського ринку утворилася пробка.

Фото: ДТП в Києві (РБК-Україна)

Стрим с места: Масштабное дтп с пострадавшими в Киеве на Леси: автокран без тормозов смял и отбросил друг на друга штук 10 авто. Летим на место. Подключайтесь к нашим страницам в Фейсбук и Инстаграм, instagram.com/dtp.kiev.ua facebook.com/dtp.kiev.ua/ 093771333 viber telegramm https://twitter.com/dtpkievua Для добавления в чаты вайбер ДТП.КИЕВ отправьте сообщение с текстом чат на 093771333 #Дтп #Киев #ДТПкиев #dtpkiev #фото #авария Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 22 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві автомобіль в'їхав у ліхтарний стовп, в результаті чого загинули дві особи. Інцидент стався на проспекті Ватутіна.

У вересні на Окружній дорозі Києва автомобіль протаранив зупинку громадського транспорту. Відзначається, що машина врізалася в торговий кіоск, який розташований на зупинці транспорту "Електронмаш" на Петропавлівській Борщагівці.