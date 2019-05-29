У поліції розповіли, хто спланував бунт в одеській колонії

Фото: заворушення в одеській колонії (dumskaya.net)

У поліції заявили, що бунт в одеській колонії спланував "смотрящий" за цією зоною

Заворушення, які сталися 27 травня в Південній виправній колонії №51 в Одесі, були сплановані "смотрящим" за цією виправною установою, якого разом з ще п'ятьма ув'язненими мали етапувати на іншу зону. Про це повідомив перший заступник начальника адміністрації Державної кримінально-виконавчої служби України Володимир Мелюхов у Facebook.

"Як все відбулось... На понеділок у вказаній установі був запланований обшук із залученням сил та засобів інших установ Південного МРУ. Одночасно з цим мало відбутися етапування 6-х засуджених негативної спрямованості на чолі із «смотрящим» за вказаною установою. Але, «смотрящі» вирішили опиратися власному етапуванню та за погодженням із деякими кримінальними авторитетами з Одеського регіону почали підготовку до бунту. Заздалегідь було заготовлено знаряддя для опору у вигляді каміння та палиць", - повідомив він.

Він уточнив, що коли шістьох "смотрящих" почали вивозити з колонії, відразу почався бунт з камінням, палицями і підпалами.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51. За попередньою інформацією, всередині забарикадувалися близько сотні в'язнів. За уточненими даними, причиною бунту стало погане харчування. Пізніше стало відомо, що під час бунту в одеській колонії №51 27 травня постраждали 13 охоронців.

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що попередньо причиною бунту зазначаються обшуки, які проводили у засуджених. Заручниками бунтарів стали три медпрацівника і три охоронці, які перебували в локальних зонах колонії. Їх вже звільнили.

Додамо, в колонії в Одесі, де 27 травня в'язні влаштували бунт, ввели режим особливих умов.