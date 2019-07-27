В поліції розповіли подробиці обшуків в Білій Церкві

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за фактом діяльності трьох організованих злочинних груп на території Білої Церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Київської області у Facebook.

Як повідомляється, вранці суботи, 27 липня, правоохоронці розпочали затримання членів злочинних організацій, які займалися тиском на бізнес в Білій Церкві. Підрозділи поліції одночасно проводили 50 обшуків по місту.

Зазначається, що поліція відкрила кримінальні провадження за статтею 189 (вимагання) та статтею 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Наразі в місті продовжуються заходи щодо затримання зловмисників та ліквідації ОЗГ.

"Після проведення обшуків, відповідного аналізу та затримання підозрюваних в порядку ст.208 КПК України керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов в понеділок, 29 липня, розповість на брифінгу деталі такої спецоперації", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція почала ряд обшуків на території Білої Церкви у зв'язку з виявленням злочинних організацій. Правоохоронці проводили відразу 50 обшуків та водночас затримували учасників виявленого злочинного угрупування.

РБК-Україна писало, що у Києві затримали групу осіб, який підозрюють у виготовлені, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти. Співробітники поліції провели ряд обшуків та виявили майже 2000 купюр з ознаками підробки загальною сумою в майже 1 млн євро.