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У Білій Церкві проводять десятки обшуків через виявлення ОЗГ

Новини » Надзвичайні події    27.07.2019 - 09:01
У Білій Церкві проводять десятки обшуків через виявлення ОЗГ
Ілюстративне фото (flickr.com/usembassykyiv)

Деталі операції не повідомляються

Поліція Київської області вранці 27 липня почала ряд обшуків у Білій Церкві у зв'язку з виявленням організованої злочинної групи (ОЗГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника поліції області Андрія Нєбитова в Facebook.

За словами Нєбитова, наразі в Білій Церкві правоохоронці проводять 50 обшуків. Водночас співробітники поліція проводять затримання членів виявленої злочинної організації.

Зазначається, що в місті працюють підрозділи спеціального призначення, криміналісти та слідчі. Деталі поліцейської операції зараз не розголошуються.

У Білій Церкві проводять десятки обшуків через виявлення ОЗГ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві правоохоронці затримали групу осіб, який підозрюють у виготовлені, зберіганні та збуті підробленої іноземної валюти. Співробітники поліція провели ряд обшуків та виявили майже 2000 купюр з ознаками підробки загальною сумою в майже 1 млн євро.

Також РБК-Україна писало, що співробітники СБУ заблокували діяльність підпільного грального закладу на одній з центральних вулиць Києва. Нелегальний заклад був замаскований під караоке-клуб. Під час санкціонованих обшуків поліція вилучила готівку та гральне приладдя загальною вартістю понад 300 тисяч доларів.

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