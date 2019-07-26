ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві затримали фальшивомонетників

Новини » Надзвичайні події    26.07.2019 - 21:27
У Києві затримали фальшивомонетників
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохоронці вилучили майже мільйон фальшивих євро

У Києві затримали групу осіб, підозрюваних у виготовленні, зберіганні і збуті підробленої іноземної валюти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Прокуратури міста Києва.

Зазначається, що під час слідчих дій правоохоронці виявили і вилучили майже 2000 купюр з ознаками підробки номіналом по 500 євро на загальну суму 998 тисяч євро.

"Затримано трьох, двом уже повідомили про підозру, з третім проводяться слідчі дії", - заявила спікерка прокуратури Надія Максимець.

Затриманим оголошено підозру за частиною 2 статтею 199 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї). 

Нагадаємо, правоохоронці Дніпропетровської області спільно з співробітниками служби економічної безпеки АТ "Дніпропетровськгаз" викрили групу шахраїв, які продавали перероблені лічильники газу. Зараз сума збитків газорозподільної компанії оцінюється більш ніж в 1,5 млн гривень, проте в ході розслідування вона може збільшитися.

Як повідомляло РБК-Україна раніше, майно Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги Православної церкви України (ПЦУ) в Сімферополі після рішення суду про передачу у користування російського Мінмайна Криму розграбували і зруйнували

 

Скандальний Окружний адмінсуд Києва спіймали на шахрайстві Завдяки сигналізації в Києві вдалося затримати грабіжника ліфтового обладнання
Новини України мошенничествограбеж
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся