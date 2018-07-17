В поліції розповіли подробиці інциденту під будівлею НАБУ

Поліція не зафіксувала грубих порушень

В результаті інциденту під будівлею Національного антикорупційного бюро (НАБУ) нікого затримано не було. Про це РБК-Україна повідомила заступник речника Нацполіції Києва Яна Неруш.

Так, вона зазначила, що під НАБУ підійшла група людей і розмалювала червоною фарбою табличку на будівлі.

"У нас інформація, що туди не те, що ввірвалися і потрощили меблі, як пишуть деякі джерела... Туди підійшла група осіб, вони розмалювали табличку, яка на вході до будівлі висить, червоною фарбою і там кілька, точної кількості назвати не можу, осіб перебувають біля будівлі, вони з плакатами з певними вимогами. Якихось грубих порушень там не зафіксовано. На місці працює наряд патрульної поліції. Затриманих немає", - сказала Неруш.

Зазначимо, напередодні стало відомо, що група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України. Як повідомлялося, зловмисники поламали меблі та накидали сміття у холі будівлі НАБУ.