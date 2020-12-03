У поліції пояснили "штурм" ресторанів на карантині

Фото: карантин вихідного дня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поліція діє на підставі статті КК про порушення санітарно-гігієнічних норм

Поліцейські під час карантину вдаються до жорстких заходів, якщо заклади громадського харчування відмовляються реагувати на вимоги. Закон дозволяє проводити невідкладні дії, сказав в інтерв'ю РБК-Україна начальник Головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Про це йдеться в матеріалі "Андрій Крищенко: Поліція може обмежити вхід на площу до Новорічної ялинки".

Як зазначив Крищенко, все залежить від реакції закладів, більшість з яких закриваються відразу ж після приїзду поліції.

"Значна кількість тих, хто діють за принципом "приїдуть - не приїдуть", "побачать - не побачать". Багато хто маскується: зовнішнє освітлення гасять, штори якісь щільні вішають, людей запускають з іншого входу. А коли все ж поліція приїжджає, то закриваються, а ми складаємо на них адміністративні матеріали", - повідомив він.

Однак, зазначив Крищенко, є такі заклади, які демонстративно не пускають поліцію.

"Тут ми вже використовуємо процесуальні заходи: у нас є стаття 325 Кримінального кодексу України, і вона дає можливість проводити невідкладні, в тому числі слідчі і оперативні дії. Це стаття про порушення санітарно-гігієнічних норм, які можуть призвести до масових захворювань", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, під час карантину вихідного дня за дотриманням обмежень стежили поліцейські, яким було дозволено входити в закриті заклади, перевіряти, чи не працюють вони, а також складати адмінпротоколи.

Нагадаємо, посилений карантин може бути введений з 2 по 23 січня. При цьому про тотальний локдаун мова не йде.