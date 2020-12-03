В полиции объяснили "штурм" ресторанов на карантине

Фото: карантин выходного дня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Полиция действует на основании статьи УК о нарушении санитарно-гигиенических норм

Полицейские во время карантина прибегают к жестким мерам, если заведения общественного питания отказываются реагировать на требования. Закон позволяет проводить неотложные действия, сказал в интервью РБК-Украина начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Об этом говорится в материале "Андрей Крищенко: Полиция может ограничить вход на площадь к Новогодней елке".

Как отметил Крищенко, все зависит от реакции заведений, большинство из которых закрываются сразу же после приезда полиции.

"Значительное количество тех, кто действуют по принципу "приедут - не приедут", "увидят - не увидят". Много кто маскируется: наружное освещение гасят, шторы какие-то плотные вешают, людей запускают с другого входа. А когда все же полиция приезжает, то закрываются, а мы составляем на них административные материалы", - сообщил он.

Однако, отметил Крищенко, есть такие заведения, которые демонстративно не пускают полицию.

"Здесь мы уже используем процессуальные меры: у нас есть статья 325 Уголовного кодекса Украины и она дает возможность проводить неотложные, в том числе следственные и оперативные действия. Это статья о нарушении санитарно-гигиенических норм, которые могут привести к массовым заболеваниям", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, во время карантина выходного дня за соблюдением ограничений следили полицейские, которым было разрешено входить в закрытые заведения, проверять, не работают ли они, а также составлять админпротоколы.

Напомним, усиленный карантин может быть введен с 2 по 23 января. При этом о тотальном локдауне речь не идет.