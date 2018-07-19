У поліції назвали причину обшуків в офісі Компартії

Поліцейські зафіксували на веб-ресурсі kpu.ua факти виготовлення і розповсюдження комуністичної символіки

Співробітники поліції зафіксували на веб-ресурсі з доменним іменем kpu.ua факти виготовлення і розповсюдження комуністичної символіки. Про це йдеться на сайті поліції.

Повідомляється, що сьогодні, 19 липня, в столичному офісі Комуністичної партії України (КПУ), з комп'ютерів якого здійснювалося наповнення цього сайту, працівники кіберполіції провели санкціонований обшук.

Встановлено, що користувачем IP-адреси, з якої адмініструється сайт, є партія з такою назвою в скороченому варіанті. Також встановлено, що наповнення сайту інформацією здійснюється з приміщення в Києві, яке перебуває у користуванні політичної сили.

Під час обшуку поліцейські виявили на комп'ютерах працівників офісу матеріали, які були поширені на сайті kpu.ua і мають відношення до розповсюдження комуністичної символіки.

За результатами проведених слідчих дій поліцейські вилучають комп'ютерну техніку та змінні носії інформації, які в подальшому вони будуть направлені на експертизу.

Крім того, особи, які мали доступ до адміністрування сайту, встановлені. З ними зараз працюють правоохоронці.

Фото (mvs.gov.ua)

Правоохоронцями за даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 436-1 (виготовлення, розповсюдження комуністичної, і нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Особам, причетним до таких протиправних дій загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Відзначимо, що в грудні 2015 року Київський суд задовольнив позов Міністерства юстиції України та заборонив діяльність Комуністичної партії на території України.

Компартію звинуватили в здійсненні дій, спрямованих на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності країни, пропаганду насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, співробітники кіберполіції проводили обшуки в офісі Комуністичної партії України