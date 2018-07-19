В полиции назвали причину обысков в офисе Компартии

Полицейские зафиксировали на веб-ресурсе kpu.ua факты изготовления и распространения коммунистической символики

Сотрудники полиции зафиксировали на веб-ресурсе с доменным именем kpu.ua факты изготовления и распространения коммунистической символики. Об этом говорится на сайте полиции.

Сообщается, что сегодня, 19 июля, в столичном офисе Коммунистической партии Украины, с компьютеров которого осуществлялось наполнение этого сайта, работники киберполиции провели санкционированный обыск.

Установлено, что пользователем IP-адреса, с которого администрируется сайт, является партия с подобным названием в сокращенном варианте. Также установлено, что наполнение сайта информацией осуществляется из помещения в Киеве, которое находится в пользовании политической силы.

Во время обыска полицейские обнаружили на компьютерах работников офиса материалы, которые были распространены на сайте kpu.ua и имеют отношение к распространению коммунистической символики.

По результатам проведенных следственных действий полицейские изымают компьютерную технику и сменные носители информации, которые в дальнейшем они будут направлены на экспертизу.

Кроме того, лица, которые имели доступ к администрированию сайта, установлены. С ними сейчас работают правоохранители.

Фото (mvs.gov.ua)

Правоохранителями по данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК Украины. Лицам, причастным к таким противоправным действиям грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Отметим, что в декабре 2015 года Киевский суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины и запретил деятельность Коммунистической партии на территории Украины.

Компартию обвинили в совершении действий, направленных на изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, пропаганду насилия, разжигание межэтнической вражды.

Напомним, как писало РБК-Украина, сотрудники киберполиции проводили обыски в офисе Коммунистической партии Украины