Киберполиция проводит обыски в офисе Компартии

Новости Происшествия 19.07.2018 - 15:19
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/cyberpoliceua)
Фото: иллюстративное фото (facebook.com/cyberpoliceua)

Подробности обысков в офисе Компартии расскажут после завершения следственных действий

Сотрудники киберполиции проводят обыски в офисе Коммунистической партии Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава пресс-службы Департамента киберполиции Юлия Квитко.

По словам Квитко, подробности обысков в офисе Компартии будут объявлены после завершения следственных действий.

"На данный момент продолжаются следственные действия. Обыски на данный момент еще проходят. Более подробно мы сможем сообщить после завершения следственных действий", - сообщила она.

Отметим, как заявили представители Компартии, правоохранители пришли в офис с постановлением о закрытии сайта организации за размещение фото первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в мае Служба безопасности Украины провела следственные действия у руководителей Коммунистической партии и обнаружила агитационные пророссийские материалы.

 

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Теги:  КПУ,  обыск,  Киберполиция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС