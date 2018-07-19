Киберполиция проводит обыски в офисе Компартии

Подробности обысков в офисе Компартии расскажут после завершения следственных действий

Сотрудники киберполиции проводят обыски в офисе Коммунистической партии Украины. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила глава пресс-службы Департамента киберполиции Юлия Квитко.

По словам Квитко, подробности обысков в офисе Компартии будут объявлены после завершения следственных действий.

"На данный момент продолжаются следственные действия. Обыски на данный момент еще проходят. Более подробно мы сможем сообщить после завершения следственных действий", - сообщила она.

Отметим, как заявили представители Компартии, правоохранители пришли в офис с постановлением о закрытии сайта организации за размещение фото первого секретаря ЦК Компартии Украины Владимира Щербицкого.

Напомним, как ранее сообщало РБК-Украина, в мае Служба безопасности Украины провела следственные действия у руководителей Коммунистической партии и обнаружила агитационные пророссийские материалы.