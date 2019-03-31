В поліції назвали кількість порушень на виборах станом на 14:00

Фото: вибори в Україні (РБК-Україна)

Поліція отримала 522 заяви про порушення

Станом на 14 годину неділі, 31 березня 2019, в поліцію вже подано 522 заяви про порушення пов'язані з виборчим процесом під час виборів президента України. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко.

За словами Шевченка, в поліцію подано вже 522 заяви про порушення під час президентських виборів 31 березня. Здебільшого порушення пов'язані з незаконною агітацією.

"Найбільше заяв про порушення у Києві. Факти пов'язані здебільшого з незаконною агітацією", - розказав він.

Нагадаємо, раніше в Нацполіції повідомляли, що сьогодні, 31 березня, станом на 13:00 поліція отримала 384 заяви та повідомлень про порушення виборчого процесу. Здебільшого порушення пов’язані з незаконною агітацією, підкупом виборців, пошкодженням бюлетенів, фотографуванням бюлетенів та спробою винесення бюлетеня з дільниці.

Зазначимо, згідно із інформацією МВС, за період кампанії виборів президента України загалом було отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, які пов'язують з порушенням виборчого законодавства.

Крім того, у Чернігові невідомий повідомив поліцію про те, що в разі неприпинення підкупу виборців о 13:00 неділі, 31 березня, він підірве штаби одного з кандидатів.