У Чернігові невідомий пригрозив підірвати штаб кандидата у президенти

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Нацполіція та ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами

У Чернігові до поліції зателефонував невідомий чоловік, який повідомив про те, що у випадку неприпинення підкупу виборців о 13:00 він підірве штаби одного із кандидатів на виборах 2019. Про це повідомляє МВС у Twitter.

У МВС зазначили, що поліція та ДСНС проводять перевірки за вказаними адресами.

Нагадаємо, в ході виборів президента України, станом на 12:00 сьогодні, 31 березня, зафіксовано вже 284 заяви та повідомлення про порушення. "Найбільше порушень пов'язано з незаконною агітацією. У нас вже три кримінальних провадження відкрито по факту порушень на виборах" - розповіли у МВС.

Також під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш.Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.

РБК-Україна писало, що у Донецькій області правоохоронці отримали повідомлення про побиття одного з членів виборчої комісії під час виборів президента України у неділю, 31 березня 2019.