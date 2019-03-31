ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

За період виборчої кампанії отримано понад 5 тис. повідомлень про порушення, - МВД

Новини » Вибори 2019    31.03.2019 - 12:53
За період виборчої кампанії отримано понад 5 тис. повідомлень про порушення, - МВД
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Впродовж вчорашнього дня було отримано 356 повідомлень

За період кампанії виборів президента України загалом було отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, якій пов'язують з порушенням виборчого законодавства. Про це на брифінгу розказав радник міністра МВС Іван Варченко.

Зокрема, він підбив підсумки трьох місяців роботи відомства.

"За період виборчої кампанії нами отримано повідомлення про понад 5 тисяч ситуацій, якій пов'язують з порушенням виборчого законодавства.  З них - 356 повідомлень впродовж вчорашнього дня", - розказав він.

 За його словами, на кандидатів, які порушили законодавство в частині агітації у день тиші, можуть бути покладені певні санкції.

Нагадаємо, в ході виборів президента України, станом на 12:00 сьогодні, 31 березня, було зафіксовано вже 284 заяви та повідомлення про порушення.

Також РБК-Україна писало, що під Черніговом на виборчій дільниці кинули запальну суміш. Інцидент стався в Борзні на вулиці Пантелеймона Куліша, 105. Зокрема, чоловік кинув запалювальну суміш з подальшим горінням, однак через хвилину займання ліквідували, в результаті події ніхто не постраждав.

Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Вибори президента України 2019: що потрібно знати про виборчу кампанію
Вибори 2019 Вибори 2019: як проходить голосування за президента України Рейтинги кандидатів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Міністерство внутрішніх справ Українивыборынарушениявыборы в Украине
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся