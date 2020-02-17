У поліції проведуть службове розслідування через смертельне ДТП в Броварах

Ілюстративне фото (facebook.com odesapolice)

Під час ДТП поліцейський був п'яним

Поліція Київської області проведе службове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди у Броварах за участю поліцейського, в результаті якої загинув пішохід. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Facebook.

Повідомляється, що проведення службового розслідування призначив глава поліції в Київській області Андрій Небитов.

"Позиція керівництва поліції в цьому питанні категорична - кожен поліцейський, якщо він вчинив злочин, незважаючи на посади і звання, понесе покарання згідно з чинним законодавством", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 16 лютого у Броварах п'яний поліцейський збив на пішохідному переході двох людей. В результаті один чоловік загинув, ще один із травмами доставлений в лікарню. Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

Винуватцем ДТП виявився один з керівників взводу полку поліції особливого призначення ГУ Нацполиции в Київській області. Його затримало Державне бюро розслідувань.