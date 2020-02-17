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У Київській області п'яний поліцейський збив двох пішоходів, один помер

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 01:36
У Київській області п'яний поліцейський збив двох пішоходів, один помер
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії

У місті Бровари Київської області п'яний поліцейський збив двох людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Нацполіції у Київській області.

В результаті аварії 28-річний пішохід від отриманих травм загинув на місці пригоди. Ще одного 31-річного чоловіка з травмами доправлено до лікарні.

“Працівник поліції, перебуваючи поза службою, їхав за кермом автомобіля „Nissan“. Наближаючись до пішохідного переходу, на якому перебували пішоходи, не зменшив швидкість, не зупинився, щоб надати перевагу їм та скоїв наїзд на двох людей”, - повідомили в поліції.

Після скоєння ДТП, за словами очевидців, водій на авто намагався втекти з місця події, однак його рух заблокували інші водії.

На місце аварії прибули слідчо-оперативна група, керівництво Броварського відділу поліції. Водій-правопорушник з явними ознаками алкогольного сп’яніння відмовився від проходження освідування на приладі “Драгер”.

Нагадаємо, 14 лютого у Києві п'яний водій автомобіля "Ауді" в'їхав у маршрутку, внаслідок зіткнення постраждали 6 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Псковській області (Росія) в аварію потрапив мікроавтобус, в якому перебували громадяни України. Mercedes Sprinter зіткнувся з вантажним автомобілем Volvo. У результаті загинули вісім громадян України. Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі встановило особи загиблих.

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