Поліцейського, що бив активістів в Києві, заарештували на 2 місяці

Мельникова заарештували з правом внесення застави в сумі 115 200 гривень

Печерский районный суд Киева постановил применить к Василию Мельникову, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов в Киеве, меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме в 115 тыс. 200 гривен. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Суд постановил применить к Мельникову Василию Николаевичу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок в 60 суток с правом внесения залога в сумме 115 200 гривен", - сказала судья.

Подозреваемый отказывается от каких-либо комментариев. На вопрос о том, планирует ли вносить залог, он не отвечает. Впрочем, сторона обвинения заявляет, что еще не знает, будет ли обжаловать данное решение.

Сейчас началось второе заседание в Печерском районном суде по поводу ходатайства об отстранении Мельникова от должности.

Напомним, в субботу, 9 февраля, в Киеве состоялась потасовка с участием полицейских и активистов. Один из сотрудников правоохранительных органов избил активистов в ходе событий в Подольском райотделе полиции. До этого активистов задержали на митинге за баннер с надписью "Кто заказал Катя Гандзюк".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту превышения полномочий сотрудниками полиции во время столкновений с активистами возле Подольского райотдела полиции.

12 февраля, в Печерском суде Киева начался суд над полицейским Василием Мельниковым, которого подозревают в превышении служебных полномочий при задержании активистов.

Сторона обвинения в Печерском райсуде требовала Мельникову избрать меру пресечения в виде содержания под стражей.