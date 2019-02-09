Затримання активістів у Києві: ДБР відкрило справу проти поліцейських

Фото: затримання активістів (facebook.com/stas.kozluk)

Відкрито впровадження за фактом перевищення правоохоронцями службових повноважень

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час сутичок з активістами біля Подільського райвідділу поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника директора ДБР Ольги Варченко.

За словами Варченко, за фактом інциденту відкрито провадження про скоєння працівниками поліції кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України (перевищення влади або службових повноважень).

Нагадаємо, що поліція продовжує утримувати 19 активістів, які були затримані під час акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі та під Подільським райвідділом поліції. За словами адвоката, імовірно, затриманим висунуть звинувачення у хуліганстві, пов'язаному з опором представникам влади.

Як писало РБК-Україна, правоохоронці затримали близько 40 осіб, які зібралися під Подільським райвідділом поліції після затримання учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?" на Контрактовій площі.

Сьогодні, 9 лютого, у Києві на Контрактовій площі працівники поліції затримали близько 10 учасників акції "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка проходила поруч зі з'їздом партії Юлії Тимошенко.