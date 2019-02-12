Обвинувачення просить арештувати поліцейського, який бив ногами активістів

Фото: Василь Мельников (РБК-Україна)

Офіційно Мельников обіймає посаду старшого оперуповноваженого

Сторона обвинувачення у Печерському райсуді вимагає Василю Мельникову, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів у Києві, обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це в ході засідання повідомив представник обвинувачення у справі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, офіційно Мельников обіймає посаду старшого оперуповноваженого.

"Мельников В.М. з метою недопущення активістів до відділку, діючи всупереч вимогам статей про Нацполіцію, і будучи ознайомленим з положеннями, перебуваючи в коридорі будівлі, будучи представником влади, діючи умисно, наніс два удари ногою в спину активісту. Продовжуючи свої дії, відразу вийшов за активістом, ображаючи особисту гідність потерпілого, наніс 4 удари по голові та рукам потерпілого, який на той час вже лежав на асфальті. Відповідно до довідки з лікарні, у активіста виявлено забій м'яких тканин", - розказав прокурор.

Прокурор зазначив, що висунута поліцейському підозра обгрунтована рядом зібраних слідством матеріалів.

"За результатами розслідування, Мельникову повідомлено про підозру 9 лютого. Наявність обгрунтованої підозри підтверджується протоколами допиту потерпілого, довідкою з лікарні, відеофайли подій", - додав він.

Сторона обвинувачення просить обрати підозрюваному старшому оперуповноваженому Мельникову найжорстокіший запобіжний захід.

"Сторона обвинувачення вважає, що слід Мельникову обрати найжорстокіший запобіжний захід - тримання під вартою", - зазначив прокурор.

В свою чергу сторона захисту просить відпустити під особисте забов'язання оперуповноваженого.

"Мельников перебуває на стаціонарному лікуванні з 10 лютого. Хочу зазначити, що він перебуває у шлюбі і має дитину. Склад злочину, передбачений ст 365, передбачає вчинення дій , які призвели до тяжких наслідків, чого не було", - заявив адвокат Мельникова.

За словами адвоката, Мельников Василь має виключно позитивні характеристики.

"Прошу обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - додав адвокат.

Зазначимо, сьогодні, 12 лютого, у Печерському суді Києва почався суд над поліцейським Василем Мельниковим, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів.

Нагадаємо, в суботу, 9 лютого, в Києві відбулась сутичка за участі поліцейських та активістів. Один із працівників правоохоронних органів побив активістів в ході подій у Подільському райвідділку поліції. До цього активістів затримали на мітингу за банер з написом "Хто замовив Катю Гандзюк".

В ніч проти 10 лютого 22 активістів відпустили. За словами адвоката Віктора Мороза, підозри жодному активісту ще не вручені. Термін для вручення підозр стікає завтра, 13 лютого.