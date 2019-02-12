ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві почався суд над поліцейським, який бив ногами активістів

Новини » Суспільство    12.02.2019 - 16:34
У Києві почався суд над поліцейським, який бив ногами активістів
Фото: суд над поліцейським, який бив ногами активістів (РБК-Україна)

Ім'я підозрюваного Мельников Василь Миколайович

У Печерському суді Києва почався суд над поліцейським Василем Мельниковим, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на кореспондента РБК-Україна.

Підозрюваний у залі суду відмовився від будь-яких коментарів, сидить, прикриваючи рукою обличчя.

У Києві почався суд над поліцейським, який бив ногами активістівФото: суд над поліцейським, який бив ногами активістів (РБК-Україна)

Адвокат підозрюваного у побитті активістів поліцейського просить проводити засідання у закритому режимі. Печерський суд відхилив дане клопотання.

"Суд постановив у задоволенні клопотання захисту відмовити", - сказала суддя Бортницька В.В.

Так, в засіданні вже було встановлено, що ім'я підозрюваного Мельников Василь Миколайович.

"У мережі фейсбук поширювалась інформація про сбір інформації щодо правоохоронців. У судовому засіданні будуть встановлюватися анкетні дані підозрюваного та адреса його помешкання. Прошу здійснити розгляд у закритому судовому засіданні", - сказав адвокат.

Нагадаємо, в суботу, 9 лютого, в Києві відбулась сутичка за участі поліцейських та активістів. Один із працівників правоохоронних органів побив активістів в ході подій у Подільському райвідділку поліції. До цього активістів затримали на мітингу за банер з написом "Хто замовив Катю Гандзюк".

В ніч проти 10 лютого 22 активістів відпустили. За словами адвоката Віктора Мороза, підозри жодному активісту ще не вручені. Термін для вручення підозр стікає завтра, 13 лютого.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.

Побиття активістів: поліція відкрила справу через збір даних про поліцейських Вбивство Гандзюк: суд оголосив перерву у розгляді справи по Мангеру
Новини України КиївполицияпобиттяактивистыСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся