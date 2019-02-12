У Києві почався суд над поліцейським, який бив ногами активістів

Фото: суд над поліцейським, який бив ногами активістів (РБК-Україна)

Ім'я підозрюваного Мельников Василь Миколайович

У Печерському суді Києва почався суд над поліцейським Василем Мельниковим, якого підозрюють у перевищенні службових повноважень при затриманні активістів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на кореспондента РБК-Україна.

Підозрюваний у залі суду відмовився від будь-яких коментарів, сидить, прикриваючи рукою обличчя.

Фото: суд над поліцейським, який бив ногами активістів (РБК-Україна)

Адвокат підозрюваного у побитті активістів поліцейського просить проводити засідання у закритому режимі. Печерський суд відхилив дане клопотання.

"Суд постановив у задоволенні клопотання захисту відмовити", - сказала суддя Бортницька В.В.

Так, в засіданні вже було встановлено, що ім'я підозрюваного Мельников Василь Миколайович.



"У мережі фейсбук поширювалась інформація про сбір інформації щодо правоохоронців. У судовому засіданні будуть встановлюватися анкетні дані підозрюваного та адреса його помешкання. Прошу здійснити розгляд у закритому судовому засіданні", - сказав адвокат.

Нагадаємо, в суботу, 9 лютого, в Києві відбулась сутичка за участі поліцейських та активістів. Один із працівників правоохоронних органів побив активістів в ході подій у Подільському райвідділку поліції. До цього активістів затримали на мітингу за банер з написом "Хто замовив Катю Гандзюк".

В ніч проти 10 лютого 22 активістів відпустили. За словами адвоката Віктора Мороза, підозри жодному активісту ще не вручені. Термін для вручення підозр стікає завтра, 13 лютого.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення повноважень співробітниками поліції під час зіткнень з активістами біля Подільського райвідділу поліції.