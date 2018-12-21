Бойовика "ЛНР", який отримав статус ВПО, засудили до 4 років позбавлення волі

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Бойовик отримав статус вимушено переміщеної особи

Токмацький районний суд Запорізької області засудив до чотирьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації ЛНР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Як зазначається, було встановлено, що мешканець Луганської області у 2014 році став співробітником так званої "поліції ЛНР".

У 2015 році зловмисник перейшов до незаконного збройного формування "10 бригада армії ЛНР", а в 2016 році увійшов до "1-ї Слов’янської бригади" терористичної організації "ДНР".

Повідомляється, що у зв’язку із скрутним матеріальним становищем у 2017 році бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та, приховавши факт участі в незаконних збройних формуваннях, отримав статус вимушено переміщеної особи. Чоловік оселився на Київщині, де працював у приватних структурах. Співробітники СБУ встановили місце проживання колишнього бойовика і затримали його.

"Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") до 10 років тюрми.