ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Бойовика "ЛНР", який отримав статус ВПО, засудили до 4 років позбавлення волі

Новини » Надзвичайні події    21.12.2018 - 03:32
Бойовика "ЛНР", який отримав статус ВПО, засудили до 4 років позбавлення волі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Бойовик отримав статус вимушено переміщеної особи

Токмацький районний суд Запорізької області засудив до чотирьох років позбавлення волі бойовика терористичної організації ЛНР. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СБУ.

Як зазначається, було встановлено, що мешканець Луганської області у 2014 році став співробітником так званої "поліції ЛНР".

 У 2015 році зловмисник перейшов до незаконного збройного формування "10 бригада армії ЛНР", а в 2016 році увійшов до "1-ї Слов’янської бригади" терористичної організації "ДНР".

Повідомляється, що у зв’язку із скрутним матеріальним становищем у 2017 році бойовик виїхав з тимчасово окупованої території та, приховавши факт участі в незаконних збройних формуваннях, отримав статус вимушено переміщеної особи. Чоловік оселився на Київщині, де працював у приватних структурах. Співробітники СБУ встановили місце проживання колишнього бойовика і затримали його.

"Суд визнав чоловіка винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Орджонікідзевський районний суд Маріуполя засудив бойовика так званої "Донецької народної республіки" ("ДНР") до 10 років тюрми.

Суд Києва скасував засідання по справі Бабченка "Суд" у Криму залишив під вартою ще трьох українських моряків
Новини України ЗапоріжжяДНРЛНРарештСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся