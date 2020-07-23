Поліцейські не знайшли вибухівку в авто біля торгового центру у Києві

Співробітники не знайшли вибухівку в автомобілі Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Повідомлення про мінування не підтвердилося.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Києві.

"Ця інформація не підтвердилася, ніякого мінування не було. Спеціалісти перевірили, вибухівки немає", - зазначили у прес-службі.

Раніше спільнота "ДТП Київ" опублікувала відео, на якому зафіксовано, як оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Правоохоронець проводив огляд автівки.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Однак пізніше РБК-Україна у прес-службі столичної поліції розповіли, що у пакеті були продукти харчування. А рух по вулиці вже відновили.

Нагадаємо, протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох валіз вибухівку не виявили.

Як писало РБК-Україна, у вівторок два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", вибухівку знешкодили.