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Біля станції метро "Мінська" прогримів вибух

Київ, Вівторок 21 липня 2020 14:22
Біля станції метро "Мінська" прогримів вибух
Фото: вибухотехнік (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої

У вівторок, 21 липня, біля станції метро "Мінська" прогримів вибух. В результаті ніхто не постраждав.

Про це в Telegram повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

За його словами, близько 12:00 анонім повідомив по лінії 102 про замінування двох автокіосків за адресою Оболонський проспект, 26. На місце виїхала оперативна група.

"Щойно вибухотехніки знешкодили два саморобних вибухових пристрої на ринку "Мінський". Правоохоронці та вибухотехніки перевірили цю інформацію і виявили небезпечні предмети. Всіх людей терміново евакуювали. Периметр навколо кіосків взяли під контроль правоохоронці та рятувальники. Вибухівку, закріплену між легковою машиною та автокіосками, знешкодили", - заявив Кличко.

При цьому спільнота "Київ Оперативний" опублікувала відео з вибухом на місці інциденту.

Поблизу із станцією метро Мінська таки стався вибух. Поки невідомо, що саме вибухнуло, але нагадаємо, що раніше мі...

Опубліковано Київ Оперативний Вівторок, 21 липня 2020 р.

Згідно з повідомленням поліції, під час перевірки території вибухотехніки біля одного з кіосків виявили підозрілу коробку. Для безпеки її знешкодили на місці. Залишки вилучили на експертизу. На місці продовжують працювати правоохоронні органи та перевіряти прилеглу територію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники також перевіряють інформацію про замінування торгового центру "Ocean Plaza" і будівлі Апеляційного суду у Солом'янському районі.

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