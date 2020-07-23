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У Києві повідомили про замінування авто біля торгового центру на Оболоні

Київ, Четвер 23 липня 2020 11:59
У Києві повідомили про замінування авто біля торгового центру на Оболоні
Фото: вибухотехнік (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Автомобіль оточили

У Києві оточили автомобіль Audi біля торгового центру "Метрополіс" на Оболоні. Надійшло повідомлення про замінування авто.

Про це свідчить відео спільноти "ДТП Київ".

На відео зафіксовано, як правоохоронець проводить огляд автомобіля. Територію біля торгового центру оточили.

Підкреслимо, раніше стало відомо, що в Києві рух по вулиці Кіото обмежили через підозрілий пакет. Патрульні перекрили рух. Зокрема, громадяни помітили на зупинці пакет, який викликав у них підозру.

Зараз патрульні охороняють місце події для безпеки громадян і очікують прибуття вибухотехніків.

При цьому протягом вчорашнього дня київські поліцейські чотири рази виїжджали на повідомлення про підозрілі знахідки: ні в одній з чотирьох підозрілих валіз вибухівку не виявили.

Як писало РБК-Україна, у вівторок два саморобних вибухових пристрої виявили на ринку "Мінський", вибухівку знешкодили, один з пристроїв вибухнув.

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