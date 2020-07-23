Полицейские не нашли взрывчатку в автомобиле возле торгового центра в Киеве

Сотрудники не нашли взрывчатку в автомобиле Audi возле торгового центра "Метрополис" на Оболони. Сообщение о минировании не подтвердилось.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Киеве.

"Эта информация не подтвердилась, никакого минирования не было. Специалисты проверили, взрывчатки нет", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщество "ДТП Киев" опубликовала видео, на котором зафиксировано, как окружили автомобиль Audi возле торгового центра "Метрополис" на Оболони. Милиционер проводил осмотр авто.

Отметим, ранее стало известно, что в Киеве движение по улице Киото ограничили из-за подозрительного пакета. Патрульные перекрыли движение. В частности, граждане заметили на остановке пакет, который вызвал у них подозрение.

Однако позже РБК-Украина в пресс-службе столичной полиции рассказали, что в пакете были продукты питания. А движение по улице уже восстановили.

Напомним, в течение вчерашнего дня киевские полицейские четыре раза выезжали на сообщения о подозрительных находках: ни в одном из четырех чемоданов взрывчатку не обнаружили.

Как писало РБК-Украина, во вторник два самодельных взрывных устройства обнаружили на рынке "Минский", взрывчатку обезвредили.