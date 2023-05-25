Полицейские во время эвакуации попали под обстрел вблизи Торецка: есть пострадавшие
Правоохранители во время эвакуации семьи в Донецкой области попали под вражеский обстрел. В результате российского удара пострадала одна девочка, правоохранители получили контузию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Донецкой области.
"Обстрел произошел вчера, 24 мая, во время выезда из Нью-Йорка. Снаряд разорвался позади автомобиля. Взрыв был такой силы, что осколки пробили броню в автомобиле. В этот момент в машине было 11 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из осколков задел 14-летнюю девочку, оставив царапину, другой застрял в бронежилете сотрудницы полиции.
Также по предварительным данным, полицейские получили контузию.
Эвакуация детей в Донецкой области
В начале апреля в Украине решили принудительно эвакуировать детей из 21 населенного пункта Донецкой области, где ситуация с безопасностью остается критической.
Жители Донецкой области могут бесплатно эвакуироваться в Житомирскую область. Детальнее об этом в материале РБК-Украина.
Напомним, что недавно российские войска обстреляли группу полицейских вблизи Часового Яра в Донецкой области. Пятеро правоохранителей получили ранения.
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