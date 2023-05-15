Группа полицейских попала под обстрел возле Часового Яра: есть раненые

В понедельник, 15 мая, российские войска обстреляли группу полицейских вблизи Часового Яра в Донецкой области. Пятеро правоохранителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"Сегодня автомобиль полицейского подразделения "Белый ангел" попал под обстрел в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло в районе Часового Яра Бахмутского района.

"Пять полицейских экипажа получили ранения. Они сами выбрались из зоны поражения, им оказана медицинская помощь. Состояние правоохранителей выясняется", - пояснили в полиции.

Подразделение "Белый ангел" занимается эвакуацией гражданских, оказанием медицинской помощи и доставки гуманитарной помощи туда, куда не могут заехать никакие волонтеры.