Полицейская под Купянском сдавала россиянам сотрудников СБУ. Ее отправили в тюрьму
Полицейская из Двуречной (Харьковская область) в прошлом году сотрудничала с РФ и во время оккупации сдавала сотрудников СБУ. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Предательница сдавала россиянам сотрудников СБУ
Во время оккупации пгт Двуречная Купянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.
Так, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".
При приеме на "работу" она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО, и работников Службы безопасности Украины.
Бывшая полицейская получала зарплату в рублях
Впоследствии она заняла должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" в указанном незаконном правоохранительном органе.
Предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о происшествиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч российских рублей.
Фото: Задержание и обыск (facebook.com/prokuraturakharkiv)
"В конце июля ей даже выдали "служебное удостоверение" сроком на один год. Но на такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года правоохранители ее задержали", - сообщили в прокуратуре.
Суд признал ее виновной в госизмене
В судебном заседании она свою вину в содеянном не признала.
Приговором Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 30 ноября 2023 года женщина приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговоры для предателей в Украине
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