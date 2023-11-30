Полицейская под Купянском сдавала россиянам сотрудников СБУ. Ее отправили в тюрьму

Полицейская из Двуречной (Харьковская область) в прошлом году сотрудничала с РФ и во время оккупации сдавала сотрудников СБУ. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Предательница сдавала россиянам сотрудников СБУ

Во время оккупации пгт Двуречная Купянского района правоохранительница решила продолжить строить свою карьеру, но уже при оккупантах.

Так, будучи в то время действующим сотрудником Национальной полиции Украины, женщина заняла должность "и. о. старшего участкового инспектора полиции отдела участковых инспекторов полиции" в так называемом "Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области".

При приеме на "работу" она собственноручно написала объяснение, в котором указала перечень известных ей граждан Украины, которые проходили службу в зоне АТО, и работников Службы безопасности Украины.

Бывшая полицейская получала зарплату в рублях

Впоследствии она заняла должность "участкового уполномоченного полиции группы участковых уполномоченных полиции пункта полиции №1 (дислокация пгт Двуречная)" в указанном незаконном правоохранительном органе.

Предательница лично осуществляла прием и отработку заявлений и сообщений о происшествиях. Ежемесячно женщина получала заработную плату в размере 50 тысяч российских рублей.

Фото: Задержание и обыск (facebook.com/prokuraturakharkiv)

"В конце июля ей даже выдали "служебное удостоверение" сроком на один год. Но на такой период предательнице оно не понадобилось. В ноябре 2022 года правоохранители ее задержали", - сообщили в прокуратуре.

Суд признал ее виновной в госизмене

В судебном заседании она свою вину в содеянном не признала.

Приговором Орджоникидзевского районного суда города Харькова от 30 ноября 2023 года женщина приговорена к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Приговоры для предателей в Украине

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