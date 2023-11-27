"Полицейского" из Балаклеи отправили в тюрьму, он сдавал оккупантам адреса патриотов

Житель Балаклеи (Харьковская область) во время оккупации города сотрудничал с оккупантами и сдавал адреса местных патриотов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру .

Детали дела

Во время оккупации Балаклеи местный житель помогал врагу развивать "правоохранительную систему", не имея никакого опыта работы в этом направлении.

Летом прошлого года он добровольно занял должность "бойца специального отделения быстрого реагирования" в псевдоправоохранительном органе.

Фото: Коллаборант (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Мужчина охранял склады с российской гуманитарной помощью и админздания. Кроме того, он "сливал" российским военнослужащим информацию о местных жителях с проукраинской позицией и о тех, у кого родственники проходят службу в ВСУ.

Суд отправил пособника РФ в тюрьму

Правоохранители разоблачили "полицейского", его взяли под стражу. В судебном заседании мужчина своей вины не признал. По мнению коллаборанта, он просто работал в "охранной фирме".

Мужчине назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судебных и правоохранительных органах, органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 15 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Приговоры для предателей Украины

Суды в Украине регулярно выносят обвинительные приговоры для лиц, которые помогают России или сотрудничали с оккупационными властями в разных регионах страны.

Недавно сообщалось, что житель Купянска сотрудничал с россиянами и устроился работать правоохранителем. Мужчину приговорили к 13 годам заключения с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 13 лет и с конфискацией всего имущества.

Также бывший полицейский из Балаклеи (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации города. За это суд отправил его в тюрьму на 13 лет.