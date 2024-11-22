Политика непредсказуемости. Отменит ли Трамп разрешение Украине бить вглубь РФ

Может ли избранный президент США Дональд Трамп отменить разрешения для Украины на удары западным оружием после вступления в должность и почему он пока не отреагировал на украинские атаки, в отличие от своего окружения, – в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

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Вечером воскресенья, 17 ноября, в американских СМИ появилось сообщение, которое долгое время ждали украинцы: администрация президента США Джо Байдена сняла ограничения на удары Украины по России ракетами ATACMS. Storm Shadow.

Позже предоставление разрешения подтвердил и президент Владимир Зеленский, намекнув, что уже пора и Берлину пересмотреть свою позицию по крылатым ракетам Taurus, которые немецкий канцлер Олаф Шольц уже долгое время отказывается передавать украинцам. А на днях первые ATACMS и Storm Shadow атаковали цели на территории России.

Решение Вашингтона по поводу разрешений на удары западным оружием вглубь России ознаменовало резкое изменение политики действующей администрации США касательно войны в Украине, которая долго отказывалась от этого шага, боясь эскалации, переступив очередные "красные линии" Москвы. Причиной такого изменения, как считается, стало углубление сотрудничества между Россией и Северной Кореей, а именно вовлечение войск КНДР в войну против Украины.

Однако после инаугурации Дональда Трампа, который известен своей непредсказуемостью, в конце января следующего года существует угроза, что разрешения на удары вглубь РФ могут быть пересмотрены.

Окружение критикует, Трамп – молчит

Соратники и близкое окружение Трампа не подбирали слова и не сдерживали эмоций, комментируя решение администрации Байдена.

Сын Трампа назвал тех, кто предоставил Украине разрешение "имбециллами", и обвинил военно-промышленный комплекс в желании развязать Третью мировую войну. А будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц назвал решение Байдена "еще одним шагом эскалационной лестницы", тогда как близкий к избранному президенту миллиардер Илон Маск написал в соцсети X, что "Россия ответит аналогично".

Однако сам Трамп за эти несколько дней не сделал ни одного публичного заявления на этот счет. Это связано с тем, что Трамп хочет оставить себе простор для маневра, когда официально вернется на пост президента США, допустил в комментарии РБК-Украина эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Окружение Трампа критикует Байдена за снятие ограничений с Украины (фото: Getty Images)

Такое же мнение в разговоре с РБК-Украина высказал и глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По его словам, решение Трампа воздержаться от комментариев по этому вопросу является абсолютно правильным.

"Зачем заранее брать ответственность за действия, которые еще предстоит предпринять. Он станет президентом всего через два месяца. За это время может многое измениться. Поэтому зачем сейчас делать какие-то заявления и брать на себя какие-либо обязательства", – объяснил Фесенко, напомнив, что после выборов Трамп вообще не делал никаких заявлений по поводу войны РФ против Украины.

Такое поведение Трампа, по его словам, отличается от того, что было во время предвыборной кампании. Теперь избранный президент осторожен в отношении своих политических заявлений, сохраняя свою непредсказуемость.

"Майк Помпео, которого Трамп не взял в свою команду, будучи в Киеве сказал, что стратегия неопределенности, когда враг не знает, что ты будешь делать, работает лучше всего, особенно в международной политике", – добавил он.

Отменит ли Трамп разрешение на удары вглубь России

Окружение избранного президента США, кажется, не понимает, что Байден своим решением оказал тактическую услугу Трампу, написало на днях американское агентство Bloomberg. Байден не только отреагировал на эскалацию войны со стороны Путина, привлекшего на свою сторону войска Северной Кореи, но и дал Трампу дополнительные рычаги для предстоящих переговоров с Россией.

По мнению политологов, Трамп действительно может использовать вопрос о разрешениях на украинские удары западными ракетами вглубь РФ для переговоров с Москвой. Например, как допускает Хара, он может предложить наложить мораторий на такие удары, если Россия перестанет обстреливать украинскую энергетику или вообще атаковать ракетами Украину.

Трамп может использовать вопрос ограничений Украины при переговорах с РФ (фото: flickr.com/USAASC)

Но, как считает Владимир Фесенко, вряд ли сразу после возвращения в Белый дом Трамп в одностороннем порядке отменит решение предыдущей администрации. Прежде всего потому, что это не выгодно самому Трампу. "Это будет проявление слабости", – объяснил Фесенко.

Наоборот, по мнению Фесенко, при необходимости, если Путин будет демонстрировать агрессивную неуступчивую позицию, Трамп может и увеличить поддержку Украины, чтобы усилить давление на Москву и подталкивать Кремль к переговорам.

Если случится так, что новая администрация США все же отменит разрешение, Украине придется выполнять это решение, считает Александр Хара.

"Во-первых, мы технически будем не способны это сделать. Во-вторых, мы же не хотим упустить теоретическую возможность того, что Трамп продолжит помогать нам, если, например, Путин нарушит договоренности", – отметил он.

Но, по словам Хары, пока Украине нужно максимально использовать существующие ракеты, чтобы решить те или иные тактические задачи, пока не состоялась инаугурация Трампа и в Белый дом не заехала новая администрация.

В ходе подготовки материала использовались заявления президента Украины Владимира Зеленского, членов команды избранного президента США Дональда Трампа, публикации The New York Times, Bloomberg, а также комментарии политологов Владимира Фесенко и Александра Хары.