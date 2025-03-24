Политолог о переговорах Украины, США и РФ в Эр-Рияде: мы одни против двух

Сейчас выглядит так, будто Украина выступает одна против России и США. Пока что переговоры между странами не принесли особых положительных результатов.
Такое мнение в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина высказал политолог Максим Несвитайлов.
"Сейчас выглядит так, что мы одни против двух. Потому что пока для Украины особо положительных достижений мы не имеем", - подчеркнул эксперт.
Политолог отметил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп просто вернул Украине то, что ранее предоставлял бывший лидер США Джо Байден. Он также подчеркнул, что, к сожалению, США не предоставляют Украине новой поддержки - ни политической, ни финансовой, ни информационной. Все последние события, по его словам, в основном способствуют Российской Федерации.
"Мы несколько, возможно, тешим себя надеждой, что нам удастся Трампа повернуть к нам лицом, а к России задом, но вероятность этого пока чрезвычайно низкая. Как по мне, ну мне по крайней мере хотелось бы, что мы понимаем, стратегические перспективы этого переговорного трека и также достаточно скептически реально относимся к этому. На самом деле пытаемся протянуть время пока мы еще можем дополучить ту помощь, которая закладывалась при Байдене", - отметил Несвитайлов.
Политолог считает, что Украине не следует ожидать новых пакетов поддержки от США. Вместо этого, по его мнению, стоит сосредоточиться на том, чтобы европейские страны заполнили тот пробел в помощи, который может возникнуть, если США отвернутся. Он также отметил, что текущая динамика переговорного процесса не соответствует срокам, которые устанавливают американцы.
"То, что они (Трамп и его окружение - ред.) говорят, особо не вписывается в какие-то рамки. Кто-то там пытается это рационализировать, придать этому глубину, но я говорю всегда, что в критическом мышлении есть такой принцип "лезвие Оккама", который призывает не умножать версии реальности. Вот есть наиболее вероятная и очевидная причина, история, она обычно является правдивой", - пояснил он.
Эксперт отметил, что, по его мнению, Дональд Трамп, за свои 78 лет жизни, ни в бизнесе, ни в политике, не отличался стратегическими решениями или сложными маневрами. Учитывая это, он выразил сомнение, что Трамп может стать великим стратегом, который мыслит на несколько шагов вперед, и попросил показать примеры его стратегической системности, ведь, по его словам, он таких примеров не смог найти.
"Поэтому пока все выглядит так, что Россия достаточно ловко Трампом манипулирует. И вот многие надеялись, что Трамп, хоть он и не стратег, но он принципиальный, для него эти "понятийные" штуки очень важны, у него есть раздутое эго, и если что-то этому эго навредит, то он может обидеться на (российского диктатора Владимира, ред.) Путина и начать его лупасить. Мол, где-то вот Путин его будет водить за нос и Трамп скажет, что "достаточно с меня, так дальше не пойдет". - рассказал политолог.
По его словам, после переговоров Трампа с Путиным было объявлено о немедленном прекращении огня по энергетической инфраструктуре. Американский лидер сообщил, что Путин отдал соответствующий приказ. Однако, после этого начались массированные атаки на украинские города, с жертвами среди людей и разрушением критической инфраструктуры.
В то же время США, по данным эксперта, не предприняли никаких действий. В Украине это восприняли как отсутствие подписанных соглашений, поэтому прекращение огня еще не вступило в силу. В ответ Украина осуществила удары по позициям противника.
"И здесь сейчас появляется информация, что Трамп разочарован тем, что страны не придерживаются этих договоренностей. То есть согласованность позиций абсолютно отсутствует. Я не думаю, что это какая-то стратегия. Потому что, а какой ожидаемый результат от этой стратегии? И вот они снова собираются обсуждать это временное перемирие, которое якобы "работает", и Трамп разочарован тем, что оно не работает, а теперь должна быть техническая встреча по поводу того, чтобы оно начало работать", - пояснил он.
Политолог подытожил, что процесс переговоров выглядит очень пессимистично, ведь все остаются на одном месте. При этом Украина единственная, кто оказывается в сложных условиях этой ситуации.
Напомним, что сегодня стало известно, что Украина и США проведут новый раунд переговоров после встречи американцев с РФ.
Данными The New York Times сообщил, что на этот раз переговоры в Эр-Рияде продлятся два дня. В частности, вчера сначала состоялся разговор между Украиной и США, а сегодня - между Вашингтоном и Москвой.
Мы сообщали, что в Офисе президента уже раскрыли детали переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.
Тем временем у Путина также сделали первые заявления о новых переговорах РФ и США в Эр-Рияде.
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