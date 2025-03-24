Политолог о переговорах Украины, США и РФ в Эр-Рияде: мы одни против двух

"Сейчас выглядит так, что мы одни против двух. Потому что пока для Украины особо положительных достижений мы не имеем", - подчеркнул эксперт.

Политолог отметил, что, по его мнению, американский президент Дональд Трамп просто вернул Украине то, что ранее предоставлял бывший лидер США Джо Байден. Он также подчеркнул, что, к сожалению, США не предоставляют Украине новой поддержки - ни политической, ни финансовой, ни информационной. Все последние события, по его словам, в основном способствуют Российской Федерации.

"Мы несколько, возможно, тешим себя надеждой, что нам удастся Трампа повернуть к нам лицом, а к России задом, но вероятность этого пока чрезвычайно низкая. Как по мне, ну мне по крайней мере хотелось бы, что мы понимаем, стратегические перспективы этого переговорного трека и также достаточно скептически реально относимся к этому. На самом деле пытаемся протянуть время пока мы еще можем дополучить ту помощь, которая закладывалась при Байдене", - отметил Несвитайлов.

Поддержка США для Украины

Политолог считает, что Украине не следует ожидать новых пакетов поддержки от США. Вместо этого, по его мнению, стоит сосредоточиться на том, чтобы европейские страны заполнили тот пробел в помощи, который может возникнуть, если США отвернутся. Он также отметил, что текущая динамика переговорного процесса не соответствует срокам, которые устанавливают американцы.

"То, что они (Трамп и его окружение - ред.) говорят, особо не вписывается в какие-то рамки. Кто-то там пытается это рационализировать, придать этому глубину, но я говорю всегда, что в критическом мышлении есть такой принцип "лезвие Оккама", который призывает не умножать версии реальности. Вот есть наиболее вероятная и очевидная причина, история, она обычно является правдивой", - пояснил он.

Эксперт отметил, что, по его мнению, Дональд Трамп, за свои 78 лет жизни, ни в бизнесе, ни в политике, не отличался стратегическими решениями или сложными маневрами. Учитывая это, он выразил сомнение, что Трамп может стать великим стратегом, который мыслит на несколько шагов вперед, и попросил показать примеры его стратегической системности, ведь, по его словам, он таких примеров не смог найти.

Россия может манипулировать Трампом

"Поэтому пока все выглядит так, что Россия достаточно ловко Трампом манипулирует. И вот многие надеялись, что Трамп, хоть он и не стратег, но он принципиальный, для него эти "понятийные" штуки очень важны, у него есть раздутое эго, и если что-то этому эго навредит, то он может обидеться на (российского диктатора Владимира, ред.) Путина и начать его лупасить. Мол, где-то вот Путин его будет водить за нос и Трамп скажет, что "достаточно с меня, так дальше не пойдет". - рассказал политолог.

По его словам, после переговоров Трампа с Путиным было объявлено о немедленном прекращении огня по энергетической инфраструктуре. Американский лидер сообщил, что Путин отдал соответствующий приказ. Однако, после этого начались массированные атаки на украинские города, с жертвами среди людей и разрушением критической инфраструктуры.

В то же время США, по данным эксперта, не предприняли никаких действий. В Украине это восприняли как отсутствие подписанных соглашений, поэтому прекращение огня еще не вступило в силу. В ответ Украина осуществила удары по позициям противника.

"И здесь сейчас появляется информация, что Трамп разочарован тем, что страны не придерживаются этих договоренностей. То есть согласованность позиций абсолютно отсутствует. Я не думаю, что это какая-то стратегия. Потому что, а какой ожидаемый результат от этой стратегии? И вот они снова собираются обсуждать это временное перемирие, которое якобы "работает", и Трамп разочарован тем, что оно не работает, а теперь должна быть техническая встреча по поводу того, чтобы оно начало работать", - пояснил он.

Политолог подытожил, что процесс переговоров выглядит очень пессимистично, ведь все остаются на одном месте. При этом Украина единственная, кто оказывается в сложных условиях этой ситуации.