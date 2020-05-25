Політолог пояснив, чому у Зеленського зважилися на пом'якшення карантину

У президента Володимира Зеленського зважилися на пом'якшення карантину в Україні через економічні труднощі. Також рішення може бути продиктовано падінням рейтингів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Пішли на поступки: чому влада вирішила виводити країну з карантину".

Як розповів РБК-Україна професор НаУКМА, науковий директор Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва Олексій Гарань, у Зеленського опинилися на роздоріжжі, коли довелося робити вибір між економікою і карантином. Однак рішення не можна зводити виключно до питання падіння рейтингів.

"Аналізуючи політику Зеленського, ми бачимо, що вона вибудовується на тому, щоб утримати рейтинг будь-якою ціною. Але тут є парадокс. Наприклад, згідно з дослідженнями КМІС, більшість опитаних вважають, що за рік політика Зеленського за всіма напрямками була неуспішною. Тим не менш, його особистий рейтинг залишається досить високим", - Гарань.

З цього ж опитування КМІС випливає, що 57% респондентів більше бояться економічних наслідків карантину, ніж самої епідемії.

"Очевидно, що, зіткнувшись із загрозою соціального невдоволення і падіння рейтингів, влада була змушена йти на пом'якшення карантину, наскільки це дозволяє епідемічна ситуація. Ми не можемо однозначно говорити, що це безпосередньо пов'язано з рейтингами. Але це, напевно, пов'язано з економічними труднощами ", - додав політолог.

Нагадаємо, головний санлікар Віктор Ляшко зазначив, що Кабінет міністрів вирішив піти на послаблення карантину через динаміку захворюваності та соціально-економічну ситуацію.

У той же час у Національній академії наук підкреслюють, що в Україні не знають реального числа хворих на коронавірус через недостатнє тестування.